Токаев предложил коллегам в Центральной Азии сотрудничество по добыче редкоземов

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее Казахстан предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Государства Центральной Азии, обладающие значительными запасами редкоземельных металлов, могли бы объединить усилия в сфере их добычи и переработки. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Перспективным видится ваимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений", - подчеркнул казахстанский лидер.

Он напомнил, что ранее Казахстан предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам. Такой центр "мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", - подчеркнул Токаев.