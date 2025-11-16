Мирзиёев предложил принять торгово-экономическую программу Центральной Азии до 2035 года

Президент Узбекистана сообщил, что потенциал общего внешнеторгового оборота стран региона позволяет в среднесрочной перспективе увеличить его как минимум в 1,5-2 раза

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за разработку и принятие региональной программы торгово-экономического взаимодействия стран Центральной Азии до 2035 года, передает корреспондент ТАСС.

"На наш взгляд, разработка и принятие всеобъемлющей региональной программы торгово-экономического взаимодействия в период до 2035 года <...> позволит создать благоприятные условия для значительного увеличения объемов торговли", - сказал он в ходе выступления на консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.

Как сообщил Мирзиёев, потенциал общего внешнеторгового оборота стран региона позволяет в среднесрочной перспективе увеличить его как минимум в 1,5-2 раза. Для этого, в частности, необходимо устранить административные барьеры, упростить налоговые и таможенные процедуры, совместно использовать свободные экономические и промышленные зоны.

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Узбекистане при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщалось ранее, Баку стал полноправным участником этого формата.

Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств региона была выдвинута президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в Казахстане.