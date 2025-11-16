ФНС начислят пени в 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки по налогам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка, следует из информации на сайте ведомства.

"В случае неуплаты имущественных налогов физических лиц за каждый день просрочки платежа налогоплательщику начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - говорится на сайте налоговой.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 16,5%. Таким образом, при просрочке на сумму 100 рублей налоговая служба ежедневно будет начислять пени около 5 копеек.

Ранее ФНС напомнила, что 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, указанных в направленных им уведомлениях за 2024 год. Также служба назвала случаи, когда налоговое уведомление не придет.