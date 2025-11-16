Рахмон: в Таджикистане изменения климата привели к снижению урожайности до 50%

Глава Таджикистана отметил, что большие возможности для расширения сотрудничества имеются в сферах туризма и спорта

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Последствия изменения климата стали причиной снижения в Таджикистане в 2025 году произрастания некоторых видов аграрной продукции до 50%, сообщил глава государства Эмомали Рахмон.

"Не менее важным направлением [сотрудничества] считаем экологическую повестку. Изменение климата, таяние ледников и продолжительные пыльные бури оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность нашей страны. Маловодье и сильные пыльные бури, которые наблюдаются в последние годы, приводят к серьезному снижению производительности аграрного сектора. В Таджикистане, к примеру, в текущем году урожайность ряда сельхозпродуктов снизилась до 50%", - сказал Рахмон на седьмой консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Ташкенте.

Наряду с этим большие возможности для расширения сотрудничества имеются в сферах туризма и спорта, отметил он. "Необходимо продвигать позитивный имидж региона с учетом его богатого культурного наследия и многообразия", - сказал Рахмон.

Ранее в Агентстве по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана сообщали, что за последние почти 100 лет в республике более чем в 10 раз увеличилось количество дней в году, когда наблюдается пыльная мгла.

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Ташкенте. В ней приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также президент Азербайджана.