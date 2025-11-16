Эксперт Свириденко: Euroclear не рискнет конфисковывать российские активы

Риски для депозитария слишком велики, считает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бельгийский депозитарий Euroclear будет до последнего сопротивляться конфискации российских активов, потому что не хочет нести ответственность за волюнтаристское решение Еврокомиссии. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о готовности через суд добиваться невыполнения распоряжений Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС, если они решат конфисковать замороженные активы РФ.

"Риски для Euroclear слишком велики, там хранятся активы многих стран. А волюнтаристское решение от ЕК грозит Euroclear судами, убытками и в принципе большими проблемами в деятельности, но юридические претензии будут именно к Euroclear", - сказал Свириденко.