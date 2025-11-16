Вице-премьер Сербии призвал Вучича рассмотреть приватизацию NIS

Выступая перед членами кабинета, Синиша Мали подчеркнул, что ситуация вокруг компании стала критической и затрагивает ключевые параметры стабильности государства

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства заявил о необходимости рассмотреть приватизацию нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") в условиях нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Выступая перед членами кабинета, Мали подчеркнул, что ситуация вокруг компании стала критической и затрагивает ключевые параметры стабильности государства. "У нас нет выбора - ситуация с NIS угрожает нам всему, абсолютно всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу", - заявил он. По словам вице-премьера, нынешняя неопределенность ставит под угрозу "перспективу страны и приход новых инвесторов, все, что можно себе представить".

Он заявил, что Сербии необходимо действовать самостоятельно. "Мы должны думать о себе, потому что наступил крайний момент. Мы должны взять вещи в свои руки и делать то, что соответствует интересам Республики Сербия", - подчеркнул Мали, отметив, что часть членов правительства думает так же, но не решается озвучить позицию открыто.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут созвал на 16 ноября внеочередное заседание правительства. В обсуждении принимают участие президент страны Александар Вучич, председатель Народной скупщины Ана Брнабич, а также руководители всех ключевых государственных предприятий.

О ситуации с NIS

Накануне министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что Сербия готовится рассмотреть национализацию NIS на фоне требования США о полном выходе российских акционеров. По словам министра, Белграду предстоит "одно из самых трудных решений в современной истории страны", и власти ожидают понимания со стороны Москвы.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее уведомило Белград о требовании полностью вывести российских акционеров из компании NIS. США письменно заявили, что не приемлют никаких решений об изменении управления без смены собственника, а также исключили возможность сохранения российского участия через аффилированные структуры "Газпрома" или государственного сектора России.

Ранее российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал данное предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).