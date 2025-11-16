Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США

Договор о намерениях был оформлен в присутствии присутствии Владимира Зеленского, греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и американского посла в Греции Кимберли Гилфойл

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Газовые компании Греции и Украины подписали в резиденции греческого премьера меморандум о намерениях о поставках американского СПГ на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Трансляция подписания документа велась греческим телеканалом ERT-news.

Подписание меморандума о намерениях состоялось в присутствии Владимира Зеленского, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

По словам газеты Proto Thema, "подписание меморандума о намерениях между греческой DEPA Trading и украинским "Нафтогазом" о поставках американского СПГ на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года станет важнейшим вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность и устойчивость, а также окажет поддержку Украине в условиях сложной зимы". "Как сообщили греческие правительственные источники, энергетическая инфраструктура Греции обеспечивает стабильные поставки природного газа по "Вертикальному коридору", - отмечает издание.

Зеленский прибыл в греческую столицу для переговоров с руководством страны о сотрудничестве в сфере энергетики и обороны. Он уже встретился с президентом Греции Константиносом Тасуласом. Затем начались переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Запланирована также встреча со спикером парламента Никитасом Какламанисом.