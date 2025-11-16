ZALA представит на Dubai Airshow обновленную версию "Ланцета-Э"

Главным ее отличием стало внедрение алгоритмов машинного зрения, что позволяет аппарату автоматически обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели в реальном времени, сообщили в компании-разработчике

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Обновленная версия разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", а также беспилотная гражданская авиасистема ZALA T-20 будут представлены на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом ТАСС сообщили в компании - разработчике ZALA.

"Впервые на международной площадке в ОАЭ компания продемонстрирует обновленную версию разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", а также беспилотную гражданскую авиационную систему ZALA Т-20, предназначенную для мониторинга протяженных линейных объектов и критической инфраструктуры", - рассказали в компании, подчеркнув, что презентуемые решения подтверждают стремление ZALA развивать автономные технологии, способные обеспечивать высокий уровень аналитики.

Главным отличием обновленной экспортной версии стало внедрение алгоритмов машинного зрения, что позволяет разведывательному БЛА автоматически обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели в реальном времени. "Эти технологии не только повышают эффективность комплекса, но и снижают нагрузку на операторов, обеспечивая дополнительную безопасность и исключая человеческий фактор", - подчеркнули в компании-разработчике.

Среди других ключевых нововведений РУК "Ланцет-Э" - улучшение тактико-технических характеристик, разработка абсолютно новой мобильной пусковой установки однократного применения для экспортной версии "Изделия 51", а также дополнение состава комплекса инфракрасными версиями барражирующих боеприпасов.

В состав разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" входят разведывательный БЛА Z-16Э и оснащенные двойным Х-образным оперением барражирующие боеприпасы - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК".