Axios: Швейцария добилась снижения торговых пошлин США с помощью подарков Трампу

Американский президент принял подарки от имени своей библиотеки, сообщает портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Швейцарии убедили США пойти на снижение торговых пошлин с помощью подарков американскому президенту Дональду Трампу. Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Было трудно перебить Apple, но швейцарцам это удалось", - приводит портал комментарий представителя администрации американского президента.

Отмечается, что Швейцария отправила в США делегацию промышленных магнатов с подарками в виде настольных часов Rolex и килограммовым золотым слитком стоимостью около $130 тыс. По информации источников Axios в Белом доме, Трамп принял эти подарки от имени своей президентской библиотеки, что сделало их законными пожертвованиями.

7 августа глава американского технологического гиганта Apple Тим Кук преподнес президенту США Дональду Трампу в качестве подарка стеклянный диск с выгравированным на нем именем американского лидера, логотипом компании, подписью главы Apple и надписью, из которой следует, что сувенир сделан в США. Диск установлен на подставку, изготовленную, по словам Кука, из 24-каратного золота.

Ранее правительство Швейцарии объявило о снижении американских таможенных пошлин на товары швейцарского производства с 39% до 15%. "Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту [США Дональду] Трампу за конструктивное взаимодействие", - отмечалось в публикации, размещенной в X.