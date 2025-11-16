Миронов предложил установить временный мораторий на повышение цен на бензин

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что нельзя допустить роста цен на топливо при сезонной уборке урожая

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением установить мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении временного моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на период до 1 октября 2026 года в целях недопустимости увеличения стоимости топлива при сезонной уборке урожая", - говорится в документе.

По словам Миронова, мера будет носить временный характер с заранее объявленными и объективными критериями завершения. "При устойчивом снижении ценовой волатильности и сближении динамики моторных топлив с общей инфляцией. Это обеспечит прозрачность, сохранит конкуренцию и инвестиционные стимулы, при этом защитит граждан от непропорционального роста обязательных расходов", - добавил парламентарий.

Также предлагается поручить ФАС России усилить контроль за ценообразованием и торговыми надбавками в сетевом розничном сегменте и активнее применять предупреждения и предписания при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Как отметил Миронов, в октябре ФАС публично объявила о проверках ценообразования на сетевых АЗС, что дало положительный результат. "Предлагаю распространить эту практику в виде постоянного превентивного механизма", - подчеркнул он.