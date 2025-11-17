Эксперт Цимитрас: поставки СПГ из США могут навредить энергетическому бюджету ЕС

Также это может негативно сказаться на экологической политике Европы, считает директор Кипрского центра Института исследований проблем мира

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Американские энергоресурсы могут нанести вред экологической политике Европы и энергетическому бюджету Евросоюза. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на директора Кипрского центра Института исследований проблем мира Гарри Цимитраса.

"В настоящее время американский СПГ обходится очень дорого, создавая нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий, весь проект идет вразрез с усилиями по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии", - заявил Цимитрас.

Он отметил, что сделка между США и Грецией значительно отразится на энергетической стратегии Афин, включая экологические последствия, финансовые проблемы и геополитические риски. "Они охватывают весь спектр аспектов проекта: Греции придется удвоить свои мощности по хранению СПГ, что потребует масштабного строительства хранилищ и объектов с серьезным потенциальным воздействием на окружающую среду", - пояснил Цимитрас.

Ранее ExxonMobil подписала в Афинах соглашение об участии с 60-процентной долей в консорциуме компаний Energean и Helleniq Energy с целью проведения разведочного бурения на шельфовом блоке "Участок-2" в Ионическом море у западного побережья Греции.

7 ноября греческий консорциум DEPA - Aktor подписал с американской компанией Global Ventures контракт на поставку с 2030 года сжиженного природного газа. Агентство Reuters сообщило, что соглашение, подписанное Грецией, предусматривает импорт из США 700 млн куб. м сжиженного природного газа в год начиная с 2030 года.