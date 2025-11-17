НБКИ: выдача автокредитов за октябрь 2025 года выросла на 2,8%

В сентябре число выданных кредитов составило 117,8 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в октябре 2025 года увеличилось на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 121,1 тыс. (в сентябре - 117,8 тыс.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выданных автокредитов в октябре 2025 года, напротив, сократилось на 1,4% (в 2024 году - 122,8 тыс.).

При этом по сравнению с сентябрем в октябре объем выданных автокредитов вырос на 2,7% и составил 182,4 млрд руб. (в сентябре - 177,7 млрд руб.). А по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель увеличился на 8% (в 2024 году - 169 млрд руб.).

Среди регионов РФ наибольшее число автокредитов в октябре было выдано в Москве (8,64 тыс.), Московской области (8,13 тыс.), Республике Татарстан (6,53 тыс.), Санкт-Петербурге (6 тыс.) и Краснодарском крае (5,62 тыс.).

При этом среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании наибольшее снижение количества выданных автокредитов в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксировано в Самарской (-15,3%), Кемеровской (-14,6%), Тульской (-11,1%), Волгоградской (-10,3%) и Новосибирской (-7,3%) областях. В то же время в некоторых регионах из топ-30 выдача автокредитов, напротив, выросла, в том числе в Тверской (+21,8%), Саратовской (+13,8%) и Кировской (+10,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+8,7%) и Москве (+8,5%).

"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно увеличивается. Это обусловлено, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, субсидированием ставок со стороны автопроизводителей, а также ожиданием роста цен на автомобили после предстоящего утилизационного сбора. При этом аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.