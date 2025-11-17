Квартиру с самой маленькой кухней в России продают в Марий Эл

Площадь этой кухни составила 2 кв. м, стоимость квартиры - 1,87 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Площадь самой маленькой кухни на рынке продажи жилья России составила 2 кв. м, квартира за 1,87 млн рублей продается в Республике Марий Эл, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

По данным "Циан", кухня находится в квартире в кирпичном доме 1963 года постройки в центре Йошкар-Олы. Площадь самой квартиры гостиничного типа составляет 13,5 кв. м.

На втором месте - кухня площадью 3 кв. м в квартире в центре Москвы. Площадь квартиры составляет 23,5 кв. м, ее продают за 16 млн рублей. Она находится в кооперативном конструктивистском доме 1930 года постройки. Над квартирой находится высокий чердак под скатной кровлей.

На третьем месте кухня площадью 4,6 кв. м в квартире в Нижнем Новгороде. Однокомнатная квартира площадью 25 кв. м продается за 2,8 млн рублей.

Самая маленькая кухня в квартирах, которые когда-либо были представлены на рынке недвижимости Москвы, имеет площадь всего 1 кв. м, рассказал ТАСС директор компании "Метриум" Роман Сырцов. Эта квартира продавалась в 2010-е годы, вспоминает собеседник агентства. Она расположена в девятиэтажном панельном доме в районе Перово. Прежние собственники превратили небольшую "однушку" (33 кв. м) в студию, а кухню переместили в миниатюрную нишу. "Разумеется, это неудобное решение, так что, вероятно, новые владельцы уже изменили планировку на более классическую и рациональную", - отметил Сырцов.

По словам главного аналитика "Циан" Алексея Попова, маленькие кухни часто проектировались как в домах 1930-х годов, когда были планы по объединению быта, освобождению от "кухонного рабства" (предполагалось, что дети будут питаться в садах и школах, а взрослые - на работе). Площади этих помещений - 3,5 - 4 кв. м. "При этом есть и советский жилой фонд (так называемые "гостинки") с кухнями-нишами, и современные студии, и жилье, возникшее в результате перепланировок - много где и когда отдельного кухонного помещения в квартире нет. При этом в базе может быть заведен и условный метраж зоны, где готовят и едят, и любая условная цифра (один квадратный метр, два квадратных метра)", - объяснил ТАСС эксперт.

Какие кухни проектируют в новостройках?

Площадь кухни в современных новостройках стала очень вариативной, прокомментировала ТАСС директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. С распространением планировок евроформата кухня вообще перестала быть отдельной комнатой, и ее условная площадь может составлять даже 2-3 кв. м в небольших студиях. "В больших квартирах в элитных и делюкс-новостройках отдельная кухня превышает по площади 20 кв. м. Более того, в квартире может быть даже две кухни - техническая (предназначена для приготовления пищи, хранения продуктов) и, условно говоря, "парадная", которой пользуются сами владельцы жилья", - прокомментировала Борисова.

Есть семьи, которые готовят дома редко, поэтому они часто выбирают евроформат планировки, где кухня не играет центральной роли, продолжила эксперт. В этом случае площадь может составлять 6-9 кв. м. Если функциональное значение кухни высоко, то покупатели рассчитывают на площадь от 14 кв. м и больше.