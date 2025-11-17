ЦБ увидел рост нелегальных проектов, предлагающих торги криптовалютой

Псевдоброкеры действуют, в частности, через соцсети и закрытые Telegram-каналы, рассказали в регуляторе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число "нелегалов", предлагающих потребителям участие в торгах криптовалютой, значительно выросло на российском финансовом рынке, также отмечен рост количества псевдоброкеров. Об этом говорится в материалах регулятора (есть в распоряжении ТАСС).

"Количество выявленных за 9 месяцев 2025 года субъектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это псевдофорекс-проекты - 1 585 субъектов, нелегальных брокеров было выявлено 279 субъектов (всего 1 864 субъекта). Значительно выросло количество проектов, предлагающих потенциальным клиентам якобы возможность участия в торгах криптовалютой. Псевдоброкеры действуют традиционно - создается красивый сайт, вовлечение в проект идет через соцсети и закрытые телеграм-каналы", - отмечает регулятор.