В Крыму в 2026 году планируют заложить 1,12 га виноградников

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Аграрии Республики Крым в 2026 году планируют заложить 1,12 га виноградников, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

"До конца года в планах заложить 700 га садов и 900 га виноградников. В 2026 году - 1,12 га виноградников. Для нас виноград это серьезный драйвер, локомотив. Мы являемся в этом лидерами благодаря старейшим предприятиям, а также научным учреждениям. По садам из этих 700 га основной долей являются косточковые, семечковые [культуры]: это яблоня, персик, слива", - рассказал он.

Министр добавил, что на поддержку виноградарства в Крыму в 2026 году направят 940 млн рублей федеральной поддержки (в 2025 году - 840 млн рублей). Всего с 2014 года в Республике Крым заложили 11 тыс. га виноградников и 10 тыс. га садов, которые сейчас находятся в плодоношении.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Летом из-за заморозков в регионе объявили режим ЧС, а спустя порядка месяца - второй режим ЧС из-за засухи.