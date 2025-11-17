ЦБ в III квартале впервые выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции

В таких компаниях "чаще предлагают инвестировать в перспективный или "будущий" бизнес, но проверить реальность проекта невозможно", отметили в регуляторе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России в III квартале впервые выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции, говорится в материалах регулятора, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В третьем квартале 2025 года Банк России стал отдельно выделять в статистике выявленных нелегалов незаконное привлечение инвестиций (73 субъекта). Закон об ограничениях в сфере публичного привлечения инвестиций физических лиц был принят в прошлом году. В незаконных инвестиционных предложениях чаще предлагают инвестировать в перспективный или "будущий" бизнес, но проверить реальность проекта невозможно: есть только красивая картинка, информация публикуется на анонимных сайтах", - сообщил Банк России.