Сенатор Зубарев призвал предоставить преференции поставщикам рыбы

Он добавил, что без кампании по популяризации потребления рыбы среди детей и родителей мода на такую продукцию не придет

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноября. /ТАСС/. Поставщикам рыбы для госзакупок нужно предоставить преференции для роста ее доступности на рынке, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев. Об этом он рассказал ТАСС, отвечая на вопрос о способах решения проблемы низкого потребления этой продукции в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год.

"У поставщиков рыбы для государственных закупок должны быть преференции. И, конечно, без широкой кампании по популяризации потребления рыбы среди детей и родителей мода на рыбную продукцию не придет. Волна повышения популярности рыбы создаст новые условия и для ценовой доступности", - говорится в сообщении.

Ранее сенатор отметил, что для появления в школьных столовых современных блюд с рыбой, популярных среди детей, требуется изменить механизм госзакупок.