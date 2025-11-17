ЦБ инициировал ограничение доступа почти к 16 тыс. интернет-ресурсов

Они принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, отметили в регуляторе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России за январь - сентябрь инициировал ограничение доступа почти к 16 тыс. интернет-ресурсов, говорится в материалах регулятора, которые есть в распоряжении ТАСС.

"За 9 месяцев по инициативе Банка России ограничен доступ почти к 16 тыс. ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. Большую часть таких ресурсов Банк России выявляет на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами. За январь - сентябрь по материалам Банка России было возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее)", - сообщил ЦБ.