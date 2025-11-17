Пугачева лишилась права на товарный знак "Рецитал"

Срок регистрации истек 16 октября, следует из данных Роспатента

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева лишилась товарного знака "Рецитал" из-за истечения срока его регистрации в октябре 2025 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на товарный знак "Рецитал" зарегистрирована 9 января 2017 года. Срок действия исключительного права истек 16 октября 2025 года.

Товарный знак регистрировался по четырем классам (№09, 16, 35, 41) Международной классификации товаров и услуг - устройства для записи и передачи звука, микрофоны, видеооборудование, канцелярская и печатная продукция, рекламные услуги, обработка и создание музыки.

Пугачева организовала группу "Рецитал" в 1980 году. Она сопровождала выступления певицы до 2010 года.