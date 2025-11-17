Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение

К 07:12 мск он находился на отметке 2 519,14 пункта

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,42% и находился на уровне 2 515,16 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:12 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 519,14 пункта (-0,26%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.