Мантуров прибыл с рабочей поездкой в ОАЭ

Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на 19-м Международном авиасалоне Dubai Airshow - 2025

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Денис Мантуров с рабочей поездкой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в его секретариате. Он возглавляет российскую делегацию на 19-м Международном авиасалоне Dubai Airshow - 2025.

Как отмечается в сообщении, площадь российской экспозиции составит почти 5 тыс. кв м. В рамках выставки крупнейшие отечественные предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК покажут в Дубае почти 900 экспонатов, при этом более 30 образцов будут представлены в натурном виде.

"Среди них - ближневосточная премьера истребителя 5-го поколения Су-57Э. Впервые в мире будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД для поражения наземных и надводных объектов, управляемая ракета Х-38МЛЭ - для поражения надводных целей в прибрежной полосе и бронированных наземных объектов", - говорится в сообщении.