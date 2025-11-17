В работе приложения Сбера произошел сбой

В уведомлении банка говорится, что вход в приложение станет доступен в течение получаса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения Сбера, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбербанк онлайн" временно недоступен <…> Расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений. Вход в "Сбербанк онлайн" станет доступен в течение получаса", - говорится в уведомлении в приложении банка.

По данным портала на 07:20 мск, за последний час пользователи пожаловались 3 367 раз.

Так, 79% пользователей отметили сбой в работе приложения, 9% - сбой в работе личного кабинета, 5% - сбой в работе сайта.

В новость внесена правка (07:41 мск) - передается в связи с изменением формулировки в последнем абзаце, верно - 9% - сбой в работе личного кабинета.