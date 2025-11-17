Испытания подтвердили основные характеристики самолета УТС-800

Поведение УТС-800 при взлете и посадке характеризуется легкостью пилотирования и отсутствием опасных особенностей, отметила представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Летчики-испытатели подтвердили основные характеристики учебно-тренировочного самолета УТС-800 разработки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщила ТАСС представитель УЗГА Екатерина Згировская.

"В рамках уже выполненного объема летных испытаний учебно-тренировочного самолета УТС-800 летчиками-испытателями подтверждены его основные летно-технические характеристики в исследуемом диапазоне высот и скоростей полета. По словам летчиков-испытателей, самолет показал себя устойчивым и простым в управлении, что особенно важно для летчиков низкой квалификации. Поведение УТС-800 при взлете и посадке характеризуется легкостью пилотирования и отсутствием опасных особенностей. Именно такие свойства делают самолет оптимальным решением для учебной авиации, позволяя формировать профессиональные навыки будущих пилотов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предварительные заводские испытания самолета УТС-800 продолжаются согласно утвержденным планам. "Летчики-испытатели последовательно проверяют все необходимые режимы функционирования и характеристики самолета", - добавила Згировская.

Ранее сообщалось, что учебно-тренировочный самолет УТС-800 впервые покажут на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 - первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и подготовки летчиков. На нем можно обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и в составе группы.