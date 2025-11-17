"Русал" приостановит производство кремния на крупнейшем заводе с 2026 года

Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. АО "Кремний", входящее в структуру "Русала", вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

"Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", - уточнили в компании.

В связи с этим АО "Кремний" уже уведомило правительство Иркутской области и администрацию города Шелехова о вынужденной приостановке. Компания рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий, связанных с этим шагом.

Предприятия "Русала" являются единственными в России производителями рафинированного кремния.