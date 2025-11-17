FT: ЕС отклонит требование Индии об освобождении от налога на выбросы углерода

Индийское предложение не будет стимулировать производителей сокращать выбросы парниковых газов, отметили чиновники Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Евросоюз готовится отклонить требование Индии об освобождении от углеродного пограничного налога, что осложнит усилия по заключению двустороннего торгового соглашения к концу года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Нью-Дели предложил ранее Брюсселю ввести собственную экспортную пошлину на товары, подлежащие обложению углеродным налогом, такие как сталь, алюминий и удобрения, вместо импортного тарифа сообщества, который устанавливается в зависимости от объема выбросов углерода при их производстве.

Однако, по данным издания, четыре чиновника ЕС заявили, что индийское предложение не будет стимулировать производителей сокращать выбросы парниковых газов. Тем не менее в Брюсселе согласны, по словам одного из них, снизить пошлины на импорт, охватываемый CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования), если Индия введет внутреннюю систему ценообразования на выбросы углерода. "Можно обсудить, как вычесть в соответствии с CBAM фактический размер индийской пошлины на выбросы углерода, но не исключение из него", - уточнил чиновник.

Нью-Дели и Брюссель ведут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с 2007 года, однако в 2013 году процесс прервался из-за разногласий сторон по ряду направлений. Обсуждения возобновились в 2022 году. В нынешнем стороны активизировали переговоры на фоне расхождений по торговым вопросам с администрацией президента США Дональда Трампа. Вашингтон в августе ввел против Индии 50-процентные пошлины из-за закупок ею российской нефти. ЕС заключил с США сделку, согласно которой европейской товары будут облагаться пошлиной в 15%.

По данным Министерства торговли Индии, в 2024-2025 финансовом году (закончился в марте) страны ЕС после США оставались крупнейшим рынком для индийских товаров. Экспорт южноазиатской республики в европейские государства достиг $75,85 млрд, импорт - $60,6 млрд, что стало меньшими показателями по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.