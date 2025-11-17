Airbus прогнозирует рост авиапарка ближневосточных компаний к 2044 году

Парк может достигнуть показателя в 3 700 самолетов

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Французский авиастроительный концерн Airbus прогнозирует более чем двукратный рост числа коммерческих самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из стран Ближнего Востока к 2044 году. Об этом сообщила глава отдела маркетинга Airbus по региону Северной Африки и Ближнего Востока Грейнне ван ден Берг.

"По прогнозам Airbus, парк региональных воздушных судов на Ближнем Востоке более чем удвоится к 2044 году, достигнув 3 700 самолетов", - сказала представитель французского концерна на полях международной авиационной выставки Dubai Airshow. Она добавила, что объем рынка сервисного обслуживания и сопутствующих услуг также удвоится к 2044 году и составит $29,9 млрд. В Airbus ожидают роста пассажиропотока в регионе в среднем на 4,4% в год в течение ближайших двух десятилетий.

Dubai Airshow - одна из ведущих мировых авиационных выставок, определяющая тренды в аэрокосмической и оборонной отраслях. Во время мероприятия, которое проводится раз в два года, Airbus традиционно конкурирует за международные заказы с американским концерном Boeing.