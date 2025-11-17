Шугаев: количество заказов на проверенное в бою оружие РФ заметно возросло

Глава ФСВТС России отметил, что возникает общий интерес со стороны заказчиков к дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Количество заявок зарубежных партнеров на поставки подтвердившего свои характеристики в боевых условиях вооружения возросло на фоне специальной военной операции. Об этом на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Специальная военная операция на Украине, безусловно, значительно усиливает интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению и влияет на продвижение современных образцов вооружения и военной техники на мировой рынок. Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке продукции военного назначения, хорошо себя зарекомендовавшей в боевых условиях и подтвердившей свои высокие тактико-технические характеристики", - сказал Шугаев.

Директор ФСВТС России отметил, что в этой связи возникает общий интерес со стороны заказчиков к дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.