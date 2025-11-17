Глава ФСВТС рассказал о контактах между оборонными предприятиями России и ОАЭ

Двусторонние консультации ведутся по всем направлениям сотрудничества, отметил Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские и эмиратские предприятия оборонной промышленности находятся в постоянном контакте, заявил ТАСС на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Двусторонние консультации между Россией и ОАЭ ведутся по всем направлениям сотрудничества. При этом контакты поддерживаются как на уровне профильных ведомств, так и между предприятиями оборонно-промышленных комплексов обеих стран. С партнерами обсуждаются реализация действующих контрактов и перспективные направления сотрудничества", - сказал Шугаев.

Он добавил, что заседания совместной российско-эмиратской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству проводятся на регулярной основе.