ОАК показала модели самолетов SJ-100 и МС-21 на авиасалоне в Дубае

В моделях можно увидеть внутреннюю компоновку самолетов

Редакция сайта ТАСС

© Виктория Иванова/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представила модели отечественных гражданских самолетов Мс-21 и SJ-100 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

В моделях можно увидеть внутреннюю компоновку самолетов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо в конце октября, на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. На самолете было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.