Индия заключила контракт с США на покупку более 2 млн тонн СПГ в год

Индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури назвал договор с американской стороной историческим

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Индийские нефтегазовые компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum заключили контракт на один год с США на покупку более 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщил министр нефти и газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури.

"Один из крупнейших и наиболее быстро растущих рынков сжиженного газа в мире открывается для Соединенных Штатов. Индийские нефтяные компании успешно заключили контракт сроком на один год на поставку около 2,2 млн тонн сжиженного газа в год, что составляет около 10% от нашего годового импорта на 2026 контрактный год, который будет осуществляться с побережья Мексиканского залива", - написал Пури в Х.

Он отметил, что это первый контракт на поставку американского СПГ для индийского рынка, и назвал его историческим. Как подчеркнул глава Миннефти Индии, Нью-Дели "стремится обеспечить население Индии надежными и доступными поставками сжиженного газа и диверсифицируют свои источники".

По словам Пури, заключению сделки предшествовали несколько месяцев переговоров. Делегация индийских нефтяных компаний посетила США и провела консультации с ведущими американскими производителями.