В России производство сидра в январе - октябре выросло на 21,1%

Оно составило 10,13 млн дал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Производство сидра в России в январе - октябре 2025 года выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 10,13 млн дал, медовухи - на 10,3%, до 3,36 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство напитков брожения в январе - октябре снизилось на 0,3%, до 774,16 млн дал, пива и пивных напитков - на 0,6%, до 760,475 млн дал.

Производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1%, до 659,365 млн дал, свыше 8,6% - на 8%, до 64,4 тыс. дал. В то же время выпуск пивных напитков вырос на 2,1%, до 101,045 млн дал.

Также сообщается, что производство пуаре в январе - октябре 2025 года снизилось на 5,5%, до 193,3 тыс. дал.