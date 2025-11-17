На Dubai Airshow представили часы Ракета "Су"

Дизайн модели вдохновлен передовым сверхманевренным истребителем пятого поколения Су-57

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Российский часовой бренд "Ракета" в коллаборации с ОКБ имени П. О. Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха представил лимитированную модель часов Ракета "Су" на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

Как отмечается в материалах компании, дизайн модели вдохновлен передовым сверхманевренным истребителем пятого поколения Су-57.

Корпус часов сделан из нержавеющей стали, стекло - сапфировое. Дизайн изделия выполнен в черном цвете, на циферблате можно заметить силуэт истребителя. Стоимость часов составляет 270 тыс. рублей, следует из информации на сайте бренда.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября.