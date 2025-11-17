FT: Берлин и Париж могут отказаться от совместного проекта истребителя

Газета отмечает, что проект Future Combat Air System оказался под угрозой срыва из-за разногласий между ключевыми участниками Airbus и Dassault

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Берлин и Париж могут отказаться от совместной разработки истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Будущее проекта в понедельник обсудят министры обороны обеих стран Борис Писториус и Катрин Вотрен, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Встреча министров состоится в преддверии переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые пройдут во вторник в Берлине. Страны пытаются спасти проект FCAS, на который планировалось выделить €100 млрд. Он оказался под угрозой срыва из-за разногласий между ключевыми участниками Airbus и Dassault. Писториус в октябре заявлял, что проект может быть свернут, если до конца года не будет найдено решение, приемлемое для всех стран-участниц.

Один из рассматриваемых вариантов - отказаться от разработки истребителя, но продолжить работу над созданием европейской системы оперативного управления для ВВС. По задумке, она должна будет использовать облачные хранилища данных для обеспечения связи между пилотами истребителей, самим воздушным судном, радарами, датчиками, БПЛА, а также наземными системами боевого контроля. "Мы можем примириться с наличием нескольких типов истребителей в Европе, но нам нужна единая облачная система [управления] для них", - сказал один из собеседников издания.

Другие источники издания отметили, что сотрудничество по облачной системе управления продвигается хорошо. Если страны-участницы проекта решат отказаться от разработки истребителя, то сроки ввода в строй системы управления сдвинутся с 2040 на 2030 год. Собеседники издания отмечают, что все участники проекта - помимо Германии и Франции в нем участвует Испания - считают важным разработать такую систему, которая позволит не зависеть от американских технологий.

Источник издания во французских банковских кругах считает, что работа по созданию нового истребителя фактически сорвана. "Только если Макрон выкрутит руки [главе Dassault Эрику] Траппье, можно спасти FCAS. Сейчас проект полностью остановлен, он почти мертв. Доверия больше нет, каждая сторона обвиняет друг друга в нарушении договоренностей. Это не исправить", - заявил он.