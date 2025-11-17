Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Курс юаня к рублю рос на 3,5 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,77% - до 2 506,34 и 973,22 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,5 копейки - до 11,4105 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 505,02 (-0,82%), индекс РТС составлял 972,71 пункта (-0,05%). В это же время курс юаня перешел к снижению до 11,3595 рубля (-1,6 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) снижался на 0,42% и находился на уровне 2 515,16 пункта.