На Кубани собрали рекордный урожай винограда в 305 тыс. тонн

В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Виноградари Краснодарского края собрали 305 тыс. тонн ягоды, что является рекордным урожаем для региона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2024 году в Краснодарском крае собрали 235,5 тысячи тонн винограда. Этот урожай был ниже, чем в 2023 году, из-за сильной жары.

"В крае завершили сбор винограда. В этом году аграрии собрали 305 тысяч тонн ягоды, это рекордный урожай за всю историю Кубани. С каждым годом урожай растет - это результат системной работы. Еще в 2019 году по нашей инициативе приняли федеральный закон о виноградарстве и виноделии, его поддержал президент России. За шесть лет нам удалось вытеснить импортное сырье, из которого ранее производилось российское вино и шампанское", - говорится в заявлении в Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе увеличили до пяти число питомников, где выращивают собственные саженцы, площади виноградников возросли до 32,5 тыс. га, а за счет краевого закона о защите виноградопригодных земель, есть огромный потенциал для развития.

Краснодарский край является одним из основных в России производителей винограда. Так, на Кубани сосредоточены 32% от всех площадей виноградников в стране. За десять лет поддержка отрасли за счет средств регионального бюджета возросла в 6,5 раз: с 218 млн. рублей в 2015 году до более чем 1 млрд рублей в 2024 году, а в 2025 году из бюджета на эти цели выделили более 1,3 млрд рублей.

На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников.