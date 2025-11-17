ТГК-1 запросила перенос срока ввода МГЭС "Арктика" для поставки оборудования

Речь идет о малой гидроэлектростанции в Мурманской области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Территориальная генерирующая компания №1" (входит в "Газпром энергохолдинг") запросила перенос срока ввода в эксплуатацию малой гидроэлектростанции "Арктика" в Мурманской области для поставки необходимого оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Необходимость корректировки сроков строительства малой ГЭС "Арктика" возникла по причине уточнения технических решений в связи с заменой импортных комплектующих, которые были заложены в проекте изначально", - говорится в сообщении.

Планируемая мощность малой ГЭС "Арктика" - 16,5 МВт. Проект был заявлен в рамках отбора по договору о предоставлении мощности, состоявшегося в 2020 году.

На этот момент приоритетными направлениями работы компании является завершение строительства ряда теплоэлектроцентралей. "В числе приоритетных инвестиционных проектов ТГК-1 также остаются реконструкция Автовской ТЭЦ (реализуется этап строительства оборотной системы технического водоснабжения), модернизация Северной ТЭЦ и техническое перевооружение турбоагрегата №4 Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге", - пояснили в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что по решению правительственной комиссии несколько компаний, реализующих проекты в сфере возобновляемой энергетики, получат отсрочку по поставке мощности без уплаты штрафа. Среди таких компаний - "Юнигрин Энерджи" с 14 проектами солнечных электростанций, "Эн+" с Сегозерской ГЭС, "Русгидро" (перенос срока для Верхнебаксанской ГЭС), ТГК-1 и "Форвард Энерго" (23 ветроэлектростанции).

30 октября кабмин РФ утвердил распоряжение, согласно которому инвесторы в проекты по возобновляемой генерации, возводимые по договору о предоставлении мощности, могут однократно перенести завершение строительства на срок до двух лет.

При этом сдвиг или отказ от проекта должен быть согласован с правительственной комиссией по развитию электроэнергетики, говорится в документе. В таком случае на инвестора не будет налагаться штраф.

О компании

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).