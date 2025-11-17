ТАСС намерен открыть корпункты в четырех странах Африки

Агентство намерено открыть их в Нигерии, Камеруне, Анголе и на Мадагаскаре, заявил генеральный директор Андрей Кондрашов

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС стремится расширить свое присутствие в Африке и открыть в ближайшее время представительства в Нигерии, Камеруне, Анголе и на Мадагаскаре. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

По его словам, "стратегическая линия развития" агентства предусматривает наращивание присутствия в Африке.

"Только на ближайшее будущее время у нас намечено открытие корпунктов в Нигерии, Камеруне, Анголе и на Мадагаскаре", - сказал он на пресс-конференции, посвященной старту международного пресс-тура для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС-Африка: путь дружбы".

Гендиректор ТАСС напомнил, что сейчас в Африке работают представительства в Египте, Тунисе, Марокко, Зимбабве, Кении и ЮАР.

О пресс -туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС-Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Сотрудники СМИ 10 франкоязычных африканских стран в сопровождении команды ТАСС посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и СМИ.