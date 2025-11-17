ФСВТС: десятки стран готовы приобрести у РФ барражирующий боеприпас "Ланцет-Э"

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев отметил, что разработка показала высокую эффективность в боевых условиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Десятки стран прислали официальные заявки на покупку у России барражирующего боеприпаса "Ланцет-Э", показавшего высокую эффективность в боевых условиях. Об этом на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Наши иностранные партнеры действительно проявляют интерес к экспортной версии барражирующего боеприпаса "Ланцет-Э". Этот комплекс продемонстрировал высочайшую эффективность в боевых условиях в ходе проведения СВО, что сделало его известным во всем мире. Можно с уверенностью говорить о том, что "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом. Также могу подтвердить получение от десятков стран официальных обращений на поставку данной продукции военного назначения", - сказал Шугаев.

Глава ФСВТС России напомнил, что презентация комплекса "Ланцет-Э" впервые была проведена на форуме "Армия-2024", что фактически стало началом продвижения его на мировой рынок. Через месяц состоялась и первая зарубежная презентация "Ланцета" - он был представлен в Баку на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024.

Шугаев отметил, что иностранные заказчики проявляют значительный интерес к российским беспилотникам, подтвердившим свою эффективность и заявленные тактико-технические характеристики в ходе реальных боевых действий. По его словам, в первую очередь это касается БПЛА "Ланцет-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", а также комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами типа "КУБ". Кроме того, внимание партнеров привлекают БПЛА с управлением по оптико-волоконному кабелю.