Модернизированный Як-130М впервые показали за рубежом

На Международной авиационно-космической выставке в Дубае российский стенд, на котором представлена машина, пользуется большой популярностью

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия впервые представила за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на Международной авиационно-космической выставке в Дубае.

Российский стенд, на котором представлена машина, пользуется большой популярностью среди зарубежных участников выставки.

Самолет создан на базе Як-130 и предназначен для обучения пилотов современных истребителей, включая технику четвертого и пятого поколений.

Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября.