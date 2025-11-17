ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Модернизированный Як-130М впервые показали за рубежом

На Международной авиационно-космической выставке в Дубае российский стенд, на котором представлена машина, пользуется большой популярностью
Редакция сайта ТАСС
08:08
© Екатерина Адамова/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия впервые представила за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на Международной авиационно-космической выставке в Дубае.

Российский стенд, на котором представлена машина, пользуется большой популярностью среди зарубежных участников выставки.

Самолет создан на базе Як-130 и предназначен для обучения пилотов современных истребителей, включая технику четвертого и пятого поколений.

Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября. 

ОАЭРоссия