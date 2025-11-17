Модернизированный Як-130М впервые показали за рубежом
08:08
ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия впервые представила за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на Международной авиационно-космической выставке в Дубае.
Российский стенд, на котором представлена машина, пользуется большой популярностью среди зарубежных участников выставки.
Самолет создан на базе Як-130 и предназначен для обучения пилотов современных истребителей, включая технику четвертого и пятого поколений.
Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября.