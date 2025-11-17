Boeing использует участие в Dubai Airshow для восстановления репутации

Гендиректор подразделения коммерческих самолетов корпорации Стефани Поуп заявила, что концерн не планирует анонсировать новые крупные заказы на площадке

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing рассчитывает использовать свое участие в международной авиационной выставке Dubai Airshow для восстановления репутации и нормализации отношений с заказчиками самолетов 777X, сроки поставок которых неоднократно переносились. Об этом заявила генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Boeing Стефани Поуп.

По ее словам, авиастроительный концерн не планирует анонсировать новые крупные заказы на Dubai Airshow, для чего традиционно предназначена эта площадка. Вместо этого Boeing сосредоточится на взаимодействии с клиентами и представит обновленный график сертификации широкофюзеляжных самолетов семейства 777X.

"Мы всегда стремимся бороться, конкурировать и побеждать, но мне кажется, что ближайшие два-три дня - это не время для объявления новых заказов. <...> Сейчас наша цель - быть максимально открытыми с клиентами и подробно объяснять им, на каком этапе находится процесс сертификации", - сказала Поуп на полях выставки.

Комментарии представителя Boeing прозвучали на фоне недовольства главы эмиратского флагманского перевозчика Emirates, которая является крупнейшим заказчиком 777X. Ранее генеральный директор авиакомпании Тим Кларк заявил в интервью изданию Aviation Week, что был "немного раздосадован", узнав о переносе сроков разработки самолета из прессы, а не напрямую от производителя. Авиакомпания Emirates заказала 35 самолетов Boeing 777-8 и еще 170 лайнеров версии 777-9, однако поставки флагмана программы неоднократно откладывались. По словам Кларка, контракт между Boeing и Emirates предусматривал начало поставок в октябре 2025 года. Сейчас Emirates рассчитывает получить первый самолет не раньше второй половины 2026 года.

Выступая перед журналистами, Поуп не стала комментировать переговоры с Emirates о переносе сроков поставок. При этом она подчеркнула, что Boeing опережает Airbus по объему заказов благодаря крупным контрактам, заключенным во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в мае.

Boeing пытается восстановить репутацию после продолжительного кризиса, вызванного двумя катастрофами самолетов 737 Max, сочетанием производственных проблем и многолетних задержек ключевых программ, подорвавших доверие к компании.