ОПЕК+ сохраняют свободу дальнейших добровольных корректировок добычи в 2026 году

В организации также призвали СМИ точнее освещать отчеты

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК призвал СМИ точнее освещать отчеты организации и напомнил, что страны ОПЕК+ сохраняют полную свободу приостановить или развернуть процесс возврата добровольных корректировок добычи нефти в 2026 году.

В ОПЕК обратили внимание на публикацию агентства Reuters от 13 ноября. Со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК от 12 ноября агентство написало, что "ОПЕК заявила, что ожидает избытка предложения в следующем году в связи с более масштабным ростом добычи ОПЕК+, группой производителей, в которую входят члены ОПЕК и другие страны-партнеры, в том числе Россия".

"Эта ссылка не может быть отнесена к ОПЕК, поскольку этого не было в ноябрьском отчете ОПЕК", - говорится в сообщении организации. Также подчеркивается, что такая трактовка не отражает содержания документа, и на его основе нельзя сделать подобный вывод. "В отчете не содержится каких-либо заявлений или прогнозов относительно избытка предложения в следующем году, а также не дается оценок, которые могли бы поддержать такой вывод. Любое подобное умозаключение является результатом внешней интерпретации и не содержится в опубликованном анализе", - добавили в ОПЕК.

Также в организации напомнили, что участники соглашения ОПЕК+ "сохраняют полную гибкость в части приостановки или разворота процесса возврата добровольных производственных корректировок в 2026 году".

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт - добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать эти объемы на рынок, а к сентябрю полностью вышли из добровольных сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки - на год раньше первоначального плана.

В октябре эти страны приступили к поэтапному сворачиванию еще одного добровольного сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, согласовав увеличение добычи на 137 тыс. баррелей в сутки. На ноябрь и декабрь 2025 года также принято решение поднять добычу на 137 тыс. баррелей в сутки. При этом в I квартале 2026 года "восьмерка" ОПЕК+ сделает паузу в дальнейшем наращивании производства.

В организации призвали заинтересованные стороны, аналитиков и СМИ обращаться непосредственно к отчетам ОПЕК для получения точных данных и выводов.