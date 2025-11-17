Гендиректор ТАСС призвал СМИ Африки вступить в Международную ассоциацию по фактчекингу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов предложил информагентствам африканских стран вступить в Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN).

"Я призываю те СМИ, которые вы представляете, вступить в эту организацию. Сегодня у нас 50 стран и около сотни СМИ. Я хочу, чтобы этот перечень наших друзей, которые состоят в этой международной организации, пополнялся за счет африканских стран", - сказал он на пресс-конференции, посвященной старту международного пресс-тура для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы".

Гендиректор ТАСС подчеркнул, что учрежденная совместно с АНО "Диалог" ассоциация бесплатно предоставляет доступ к "умному браузеру", основанному на технологиях искусственного интеллекта, который способен проверить "досконально любой фейк".

"И здесь нет никакой политики. Вот был факт или не было факта, это совершенно спокойно и легко можно проверить", - отметил руководитель Агентства.

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" пройдет с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Сотрудники СМИ 10 франкоязычных африканских стран в сопровождении команды ТАСС посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и СМИ.