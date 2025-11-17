На Урале разработали станцию мониторинга данных ГНСС "Космос-2"

Разработка отличается от аналогов применением многоядерного микропроцессора

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Челябинское производственное объединение "Компас" разработало станцию мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной системы (ГНСС) "Космос-2". Импортозамещающее изделие отличается от аналогов применением многоядерного микропроцессора, сообщили ТАСС в руководстве Фонда развития промышленности Челябинской области.

"Импортозамещение в авиации и смежных с ней отраслях является важным направлением, так как на иностранные решения полагаться сейчас не приходится. Поэтому региональный Фонд развития промышленности поддержал разработку станции мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы "Космос-2". Производственному объединению "Компас" одобрен грант на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, челябинская разработка отличается применением многоядерного микропроцессора. Он заменяет собой функционирующие раздельно транзисторы, логистические ячейки и ячейки памяти. Также в конструкции начали применять программируемые логические интегральные схемы. "Все это обеспечит устройству повышенную энергоэффективность и надежность при меньших размерах", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что новая станция предназначена для приема, обработки сигналов от спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС. Кроме того, она служит для хранения информации о местоположении, скорости и времени движения различных объектов.