Казахстан опроверг данные о скоплении автовозов у границы с Россией

Пункты пропуска функционируют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина республики

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Скоплений автовозов, на которых транспортируют легковые машины из-за рубежа в Россию, не наблюдается на казахстанской стороне у границы с РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина Казахстана - ведомстве, отвечающем в том числе за таможенное оформление на границах.

"В настоящее время на автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией скопления автовозов не наблюдаются. Пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

17 ноября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на автодилеров сообщила, что на границах России, в том числе с Китаем и Казахстаном, через которые идет основной импорт машин в РФ, наблюдаются очереди автовозов. По данным большинства опрошенных газетой дилеров и логистических компаний, наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.

Причиной этого издание назвало опасения покупателей, связанные с ожидающимся ростом цен на автомобили после изменения правил расчета утильсбора в России, которые вступят в силу 1 декабря. По данным издания, в Федеральной таможенной службе (ФТС) при этом сообщили, что "пиковые нагрузки уже прошли и пункты пропуска работают в штатном режиме".