"Русгидро" отказалась от строительства Могохской малой ГЭС в Дагестане

Приоритетом компании является возведение генерации на Дальнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" отказалась от строительства Могохской малой гидроэлектростанции в Дагестане из-за экономической невыгодности проекта. Приоритетом компании является возведение генерации на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в пресс-службе "Русгидро".

"Проект строительства Могохской ГЭС на условиях заключенного ДПМ-ВИЭ для компании в современных условиях экономически убыточен. При этом в настоящее время группа "Русгидро" по поручению государства сфокусирована на реализации крупных инвестиционных проектов по строительству пяти тепловых электростанций и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Мощность станции должна была составить 49,8 МВт.

При этом "Русгидро" планирует попросить не накладывать штрафы за отказ от проекта. "При текущей и прогнозируемой стоимости заимствований компания вынуждена отказаться от строительства малой ГЭС в Дагестане. С целью поддержания финансовой устойчивости будет просить государство не накладывать штрафные санкции", - пояснили в "Русгидро".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что несколько компаний, реализующих генерацию на основе возобновляемой энергетики, направили правкомиссии запросы об отказе от ряда проектов. Среди них - Сотниковская ВЭС "Эл5-Энерго", пилотная ВЭС "ВетроСПК" (входит в "Росатом") и Могохская малая ГЭС "Русгидро".

30 октября кабмин РФ утвердил распоряжение, согласно которому инвесторы в проекты возобновляемой генерации, возводимые по договору о предоставлении мощности, могут однократно перенести завершение строительства на срок до двух лет.

При этом сдвиг или отказ от проекта должен быть согласован с правительственной комиссией по развитию электроэнергетики, говорится в документе. В таком случае на инвестора не будет налагаться штраф.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).