Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае

Шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна сопровождал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил российский павильон и статическую экспозицию на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

Президента сопровождал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Отдельное внимание они уделили осмотру российского истребителя Су-57Э. На вопрос о том, что больше всего заинтересовало президента ОАЭ, гендиректор госкорпорации ответил: "Прежде всего, конечно, авиация - и вертолеты, и все наши самолеты". По словам Чемезова, в этом году российская экспозиция рекордная по количеству экспонатов за все время существования выставки.

Российскую делегацию на 19-м Международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Площадь российской экспозиции составляет почти 5 тыс. квадратных метров. В рамках выставки крупнейшие отечественные предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, при этом более 30 образцов показаны в натурном виде.

