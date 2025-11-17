Лукашенко: Минск рассматривает строительство второй АЭС

Станция может пригодиться России, отметил белорусский лидер

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает вопрос строительства АЭС на востоке страны, это может в будущем пригодиться юго-западу России. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал на встрече в Минске с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

"Пусть сегодня Россия боится нашего экспорта электроэнергии. Своей хватает. Но завтра может быть дефицит. И если мы построим на востоке Беларуси, на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию, чем черт не шутит. Может это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть", - сказал он.

Ранее вице-премьер республики Виктор Каранкевич сообщил, что в Белоруссии приняли решение о возведении третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Оба процесса - сооружение третьего энергоблока на БелАЭС и исследование площадки в Могилевской области - будут идти параллельно, пояснил он. В конце прошлой недели Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора развитие двусторонних отношений, в частности затронули вопрос строительства нового энергоблока на БелАЭС.

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.