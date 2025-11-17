Су-57 впервые показали на Ближнем Востоке

Летная программа истребителя станет ключевым событием российского участия в рамках Dubai Airshow

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Адамова/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые демонстрируется на Ближнем Востоке в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Ранее машина была презентована на выставках в Китае и Индии.

Истребитель пилотирует Герой РФ, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Богдан. Летная программа Су-57 станет ключевым событием российского участия в рамках Dubai Airshow.

Выставка в Дубае проходит 17-21 ноября.