Глава ФСВТС прогнозирует повышенное внимание к Су-57Э в Дубае

Дмитрий Шугаев также отметил, что гостей авиационно-космической выставки заинтересуют средства противовоздушной обороны и перспективные беспилотные летательные аппараты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ожидает повышенного внимания участников международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 к многофункциональным истребителям Су-57Э, перспективным беспилотникам и системам ПВО малой дальности. Об этом заявил ТАСС директор службы Дмитрий Шугаев.

"В текущем году на выставке будут представлены более 850 экспонатов продукции военного назначения российского производства, при этом более 100 из них - в качестве образцов. Наибольший интерес у зарубежных партнеров могут вызвать современная авиационная техника и средства противовоздушной обороны. В частности, ожидаем повышенного внимания к многофункциональным истребителям Су-57Э, перспективным беспилотным летательным аппаратам, а также системам ПВО малой дальности типа "Панцирь", - сказал Шугаев.