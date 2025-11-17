"Автостат": автодилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых авто в ноябре

Генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич добавил, что ноябрь сейчас отстает от октября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года будут ниже показателей октября, поставившего рекорд по этому показателю в 2025 году, и составят порядка 140 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" по итогам опроса дилеров.

"Начался ноябрь неважно. Контрактование по сравнению с прошлым месяцем просело на 40%. Но мы связываем это в том числе с праздничными днями. Люди из мегаполисов, где представлены наши дилерские центры, разъезжались на короткие каникулы. В ноябре еще будет достаточно активная фаза продаж на фоне изменения механики расчета утильсбора для автомобилей свыше 160 л. с. с 1 декабря. Но мы уверены, что результаты ноября будут точно ниже октября, и мы увидим объем рынка в районе 140 тысяч новых автомобилей", - отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич добавил, что ноябрь сейчас отстает от октября. По его словам, такая тенденция продолжится, и месяц закроется с результатом в 140-150 тысяч новых авто. Он также подчеркнул, что оживление продаж если и произойдет, то не раньше весны 2026 года.

"По существу факторы, оказывавшие влияние на спрос в октябре, сохранились, но, по нашим наблюдениям, и ажиотаж немного спал, и доступность автомобилей у дилеров заметно упала. Думаю, что рынок в ноябре продемонстрирует значительное снижение к октябрю, и мы увидим 125-135 тысяч регистраций", - приводит "Автостат" слова генерального директора ГК "Аларм-моторс" Романа Слуцкого.

По данным агентства, по итогам октября 2025 года в России было реализовано 165,7 тыс. новых легковых автомобиля, что на 3,2% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.